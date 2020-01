Moria Casán atacó a Susana Giménez por sus declaraciones sobre la pobreza

Hace unos días, Susana Giménez hizo unas declaraciones acerca de la situación socioeconómica del país y desató la polémica. “Dejen de hablar de la pobreza, y si hay mucha pobreza que la gente vaya al campo”, afirmó la diva de los teléfonos en referencia a aquellos que les resulta imposible llegar a fin de mes.

Pero eso no fue todo. Muy suelta de boca, Susana siguió. “Nosotros fuimos siempre el granero del mundo y hay que enseñarle a la gente, por ejemplo del norte, a plantar, a tener gallinas en el gallinero. Qué sé yo, cosas”, agregó. En pocos minutos, la conductora se convirtió en tendencia y varios famosos, como Jorge Rial, la defenestraron en las redes sociales.

No se le puede perdonar todo porque es @Su_Gimenez. Nos reímos del auto trucho, del padre Grassi y de los beneficios impositivos que le dió @mauriciomacri. Pero ya está bien. No todo esta permitido. Ni es una gracia. https://t.co/ukwnZ7zrQe — JORGE RIAL (@rialjorge) January 5, 2020

Moria Casán fue otra que salió al cruce de Susana Giménez. Fiel a su lengua karateca, la One se despachó. “Una filósofa actual: ‘A la gente del norte hay que enseñarle a criar gallinas’. Está muy bien… Al norte pero con el anillo de brillantes… ¡Su, te queremos igual! Pero este fue el granero del mundo, ahora es el lavadero“, arrancó la conductora de “Incorrectas”.

“Es fin de año, todos están con un traguito, ella viene en helicóptero, está llena de millones, está en otro sistema solar. Tiene un terreno que está por vender en 15 millones de dólares, otro está 20 millones de dólares… Ella cría gallinas, cría aves y trata de pasarle lo mejor de ella a la gente. Lo que pasa es que la gente no tiene cien palos verdes como ella. That is de problem (ese es el problema)“, cerró Moria. (TN)

