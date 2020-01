Moria Casán contó su escalofriante experiencia con Cacho Castaña

La muerte abre todo tipo de discusiones y esto mismo ocurrió en el estudio de “Incorrectas” con la visita de una parapsicóloga que derivó en que Moria Casán narrara una escalofriante experiencia que tuvo con Cacho Castaña, quien falleció el pasado 15 de octubre de 2019 a los 77 años de edad.

Tras dialogar con la especialista Adriana Insaurralde, Sofía Zámolo narró un impactante momento que pasó luego del deceso de su abuela, y cuando llegó el turno de la conductora, esta contó lo que sucedió cuando quiso comunicarse con Marina Rosenthal, la viuda del autor de Garganta con arena y Café La Humedad.

“A mí me pasó la última (experiencia paranormal) con Cacho Castaña, que en su última etapa estaba muy mal de salud. Yo hablaba cada tanto con Marina, su mujer, porque él ya no estaba bien y le dije: ‘Te doy fuerzas a vos, sabés que vamos para adelante’; y ella ‘Sí, Moria, sí’. Pero un día, no sé por qué, me acuerdo exacta la hora, estaba en mi casa y me agarró una desesperación. Agarré el celular, lo prendí y la llamé a Marina”, comenzó a recordar la diva.

“Le digo: ‘Marina, te mando fuerzas para vos porque sé que Cachito no está tan bien’, y después me dicen que en el momento que ella me manda una ‘respuesta sin respuesta’ –porque tengo las dos tildes azules- fue en ese mismo momento cuando se moría Cacho”, indicó Moria respecto a la estremecedora coincidencia entre su preocupación por el cantante y el preciso instante en el que falleció.

“No pudo responderme porque en el mismo momento que yo llamé… a mí me agarró desesperación de llamarla y ni siquiera tenía el celular prendido. Ella no lo puede creer y lo contará algún día que venga acá”, concluyó Moria su anécdota por la que la parapsicóloga le comentó que ella tenía una conexión álmica con Castaña.

El artista murió a las 11:46 am del martes 15 de octubre del año pasado a causa de una infección en la sangre y una falla renal aguda, sumadas a las complicaciones provocadas por su enfisema pulmonar obstructivo crónico (EPOC) que padecía desde hace tiempo. (Exitoína)

