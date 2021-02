Moria Casán furiosa

Moria Casán estalló de furia en Twitter después de haber recibido críticas porque afirmó que se vacunará este viernes. En un breve hilo de tuits, la diva admitió que quiere denunciar discriminación hacia su persona.

La protagonista de la obra Brujas expresó: “Que placer que pese a no ser esencial podamos estar trabajando y gracias a nosotras las BRUJAS, están trabajando por lo menos 20 familias o más. Esperemos seguir con defensas contra la ignorancia y la discriminación… que sufrimos la gente que sana el alma a través del entretenimiento. Por primera vez tengo ganas de denunciar al INADI discriminación hacia mi persona. No me hagan notas ni me manden noteros, mándenlos a que hablen médicos, maestros y todos los que consideran importantes y esenciales. Yo tengo más de 70 pero como no se me nota siempre termino deduciendo lo mismo…“.

El escrito de Moria llega después de que la One anunciara su vacunación en La Plata y fuera tendencia en las redes por ello, ya que algunas personas consideran que se vacunará antes que el personal esencial. “El viernes me voy a vacunar. Los científicos trabajan para darnos una vida mejor, sería una ignorante si no me la diese. Me he dado todas las vacunas a lo largo de mi vida, todas, ¿cómo no me voy a dar estas? Yo creo en la ciencia“, había comunicado Casán. (Pronto)

