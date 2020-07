Muere Gady Pampillón, exguitarrista del grupo La Torre

“El estado calamitoso del Hospital Evita, la mugre, el desabastecimiento y las muchas desprolijidades de todo tipo que he visto y vivido en carne propia me llevaron a hacerme atender al Hospital Ángel Roffo, en donde a primera vista y casi intuitivamente se me diagnosticó cáncer maligno en la primera consulta”, contaba el artista.

You May Also Like