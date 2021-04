Multarán a quienes no usen barbijos en la vía pública en La Rioja

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, promulgó hoy la ley sancionada en el año 2020 impulsada por el diputado provincial, Juan Carlos Santander, que dispone multas de hasta $10.000 a quien no respete protocolos determinados desde el Comité Operativo de Emergencia (COE) en la Provincia, incluyendo el no uso y el mal uso del barbijo por los ciudadanos en la vía pública.

