Murió Adam Perkins, influencer y estrella de Tiktok

En 2015, Adam alcanzó la fama por su video “Welcome to Chili’s”, y estudió composición musical en la Universidad de Nueva York, donde pudo dejar fluir su talento artístico. Patrik hizo varias publicaciones para homenajearlo y escribió: “En este momento de duelo, me reconforta saber a cuántas personas él tocó. El ser humano más amable del mundo. Era un genio mucho más allá de su tiempo”. (La Nación)

“Mi hermano, Adam Perkins, falleció el fin de semana. Ni siquiera puedo expresar con palabras lo que esta pérdida significa para mí. A menudo me preguntan: ‘¿Qué se siente tener un gemelo?’, y mi respuesta suele ser: ‘¿Qué se siente no tener al hermano gemelo?’”, escribió Patrick Perkins.

