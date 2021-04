Murió el coreógrafo británico Liam Scarlett

El británico Liam Scarlett, coreógrafo estrella cuya carrera fue ensombrecida por acusaciones de abuso sexual, murió hoy, a los 35 años. “Anunciamos con gran tristeza la trágica muerte de nuestro amado Liam. En este difícil momento para nuestra familia les pedimos que respeten nuestra privacidad de modo que podamos llorar su pérdida”, afirmaron en un comunicado sus familiares. No se revelaron las causas de su muerte.

Scarlett comenzó su carrera como bailarín en la Royal Ballet School londinense, para luego concentrarse en la coreografía. Fue artista residente del Royal Ballet en 2012, institución para la que creó celebradas obras, entre ellas The Age of Anxiety, Symphonic Dances y Asphodel Meadows. Coreografió un Pas de Deux del Jubileo para celebrar los sesenta años en el trono de Gran Bretaña de la reina Isabel II y una nueva versión para la compañía de El lago de los cisnes, en 2018.

El artista trabajó con algunas de las compañías de ballet más renombradas del mundo, entre las que se cuentan el New York City Ballet, el Ballet Nacional de Noruega, el Miami City Ballet y el Queensland Ballet australiano.

En 2019, Scarlett fue suspendido por el Royal Ballet tras ser acusado de conducta sexual impropia por varios exalumnos. La institución inició una investigación, que concluyó en marzo de 2020 sin encontrar “hechos que llevar ante las autoridades”, pero dio por terminada su relación laboral con el coreógrafo y canceló todas las funciones previstas de sus obras.

Esta semana, según afirma el Times, el Teatro Real de Copenhague suspendió la presentación de su pieza Frankenstein, prevista para 2022, luego de que sus autoridades recibieran acusaciones similares a las del Royal Ballet contra Scarlett.

We are deeply saddened to hear the news of Liam Scarlett's death

Our thoughts are with his friends and family at this very sad time. pic.twitter.com/0VTdpDH0pM

— Royal Opera House (@RoyalOperaHouse) April 17, 2021