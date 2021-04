Murió el director Monte Hellman

Nueva York, 21 abr (EFE).- El director y productor de cine Monte Hellman uno de los paladines del movimiento del cine independiente en Estados Unidos murió a los 91 años de edad.

Hellman falleció en un hospital de California (EE.UU.) en el que llevaba una semana ingresado, según indicaron medios locales.

El director, conocido por sus películas de acción, se convirtió en un creador de culto tras su película “Two-Lane Blacktop” (Carretera asfaltada en dos direcciones), una “road movie” que llegó a los cines en 1971 y por la que es más conocido.

Sin embargo, el propio Hellman aseguraba que no entendía el término “cine independiente”, ya que en su opinión los directores encasillados en ese epígrafe “son hijos de papá que han heredado mucho dinero”.

Hellman, que también ejerció como profesor universitario no solo firmó cintas como “A través del huracán” (1965), “El tiroteo” (1967) y “Carretera asfaltada en dos direcciones” (1971), sino que también produjo la ópera prima de Quentin Tarantino, “Reservoir Dogs” (1992).

Precisamente, su roll como director ejecutivo en esta película de Tarantino llevó también a que una nueva generación de directores redescubriera al director.

Hellman, que en 2010 recibió el León especial al conjunto de su obra como cineasta en la Mostra de Venecia, fue durante años un creador prácticamente desconocido de películas de bajo presupuesto producidas por Roger Corman, muchas de ellas protagonizadas por Jack Nicholson.

Ese año también presentó “Road to Nowhere” (Carretera a ninguna parte) protagonizada por Shannyn Sossamon, y que se trató de su primer largometraje de ficción después de 21 años de sequía.

Su salto a la fama se debió en parte a la atención que la revista Esquire dio a su película “Carretera asfaltada en dos direcciones” en 1971 hasta el punto que le dedicó un número y la propuso como el largometraje del año, en un acto que The New York Times definió como “acto de provocación cultural”.

“Cuando ves lo geniales que son las películas de Monte, te sorprende que no haya podido hacer tres o cuatro veces más, pero luego, cuando ves cómo funcionaron en la taquilla, es un milagro que haya podido hacer las películas que hizo“, dijo Dennis Bartok, ex director de programación de la American Cinematheque y amigo y colaborador de Hellman, citado por el diario Los Ángeles Time.

Hellman nació en la ciudad de Nueva York el 12 de julio de 1929, pero desarrolló su vida y su carrera en Los Ángeles, donde su familia se mudó cuando él tenía 5 años. (Infobae)

