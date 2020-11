Murió el rapero Mo3 tras ser baleado en una autopista de Texas

Brandon Rainwater, mánager del rapero, en diálogo con la CBS contó que precisamente cuando Mo3 empezó a ser perseguido por el sujeto todavía no identificado estaba al teléfono con él, pero no ha dado más detalles. “Habló por la comunidad negra, la comunidad blanca, la comunidad mexicana, para todas las razas”, dijo Rainwater. “Perdimos un buen orador, un poeta, un artista”, añadió.

“Uno piensa en la ubicación y en todas las personas que podrían inocentes que podrían haber resultado gravemente heridas. No conozco una palabra mejor para describirlo que no sea descarado. Quiero decir, a plena luz del día. Varios autos alrededor. No les importa quién más pueda resultar herido. Disparos que pudieron desviarse“, dijo el sargento portavoz del Departamento de Policía de Dallas, Warren Mitchell.

The New York Times afirma que el automóvil del rapero se estrelló contra una valla de la autopista antes de detenerse. En las redes sociales han circulado varios vídeos que muestran como profesionales sanitaros practican la RCP a Noble.

