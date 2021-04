Murió Félix Silla, el actor que le dio vida al Tío Cosa de Los Locos Addams

Los Locos Addams se grabó por primera vez para la cadena ABC en 1964, en blanco y negro, a partir de un cómic de 1937 publicado en la revista The New Yorker, por el dibujante Charles Addams.

Silla también comparó el humor de esa época con el actual y dijo: “Ahora no hay diversión, para mí no hay nada gracioso con burlarte de tu presidente; y todo está pregrabado, las risas, los aplausos, todo. En la familia Addams todo era divertido justo como en una familia.”

