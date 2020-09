Murió Hugo Asencio, galán televisivo de los años 80

Hugo Asencio fue un galán televisivo de los años 70, 80 muy talentoso y quien se robaba cientos de suspiros. El actor falleció a los 68 años tras ser internado de urgencia por fuerte dolores de cabeza y muscular. Su cuadro se complicó con una neumonía y complicaciones renales. Estudió teatro en el Instituto de Arte Moderno, que dirigía Marcelo Lavalle. Allí conoció a su gran amigo Claudio Levrino. Más tarde en 1975, continuó formándose en California, Estados Unidos, en el Taller de Actuación The Bilingual Foundation of Art’s, que dirigió Carmen Zapata.

