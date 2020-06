Murió la actriz española Rosa María Sardá

La actriz, humorista y presentadora Rosa María Sardá murió en Barcelona a los 78 años, según informó la Academia de Cine.

Ganadora de dos premios Goya como mejor actriz de reparto, por “Sin vergüenza” y “¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?”, Sardá recibió en 2010 la Medalla de Oro de la Academia.

En abril, la artista había dicho al periodista Jordi Évole: “Tengo cáncer, pero no saben dónde lo tengo y se lo inventan”

La actriz participó en alrededor de 50 películas desde 1980. También, participó en numerosas funciones teatrales y una veintena de programas de televisión.

Sardá lidió con su enfermedad por varios años. En diciembre, en una entrevista con motivo de su debut literario, declaró a El Español: “La muerte no me da miedo, me da rabia, porque me interesa mucho lo que está pasando en el cosmos, y entonces me sabe mal no enterarme”.

Entre otras distinciones, en 2016 recibió el Premio Feroz de Honor y este año iba a ser reconocida con el premio Fotogramas de Plata especial, pero la ceremonia se suspendió por la pandemia del coronavirus. (Teleshow)

