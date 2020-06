Murió la fundadora del grupo de soul The Pointer Sisters

Bonnie Pointer murió a los 69 años como consecuencia de un paro cardíaco. Así lo comunicaron a medios estadounidenses la familia y Roger Neal, el representante de la cantante, quien es conocida por ser una de las fundadoras del grupo de soul The Pointer Sisters.

“Con gran tristeza tengo que anunciar a los seguidores de The Pointer Sisters que mi hermana Bonnie murió esta mañana, nuestra familia está devastada“, expresó Anita Pointer, una de las hermanas, en un comunicado.

Sad News: Our sister Bonnie has passed away at the age of 69. https://t.co/VnopEyVGHn pic.twitter.com/nJSPiEbggV — The Pointer Sisters (@PointerOfficial) June 8, 2020

Inspiradas en su labor en el coro del templo en donde predicaba su padre y por la admiración a artistas del género, como el caso de Aretha Franklin, Anita, Bonnie, Ruth y June [que murió en 2006] conformaron la agrupación que nació en California y que cosechó grandes éxitos en la década del 70. Entre ellos: “Yes we can can”, “How Long (Betcha’ Got a Chick on the Side)” y “Fairytale” -este último tema fue escrito por Bonnie y Anita y, además de ser interpretado por Elvis Presley, les valió en 1975 su primer premio Grammy.

A pesar de la buena aceptación de la banda, Bonnie la abandonó para probar su propia suerte: el sello de música negra Motown le ofreció grabar algunos famosos títulos como “Free Me From My Freedom” y “Tie Me to a Tree (Handcuff Me)”. Una de las canciones que le valió el mayor reconocimiento de su carrera solista es “Heaven Must Have Sent You”.

“Debido al talento, el impulso y la determinación de Bonnie, The Pointer Sisters, ganadoras de varios Grammy, existen y han tenido la gran fortuna de pasar dos décadas en la cima de las listas y cerca de 50 años actuando para públicos que agotaron localidades en todo el mundo”, escribió el grupo a la hora de despedir a una de sus hermanas fundadoras.

The Pointer Sisters siguieron sin una de las hermanas, pero hicieron un cambio de rumbo: en los 80 se alejaron del soul y viraron hacia un estilo musical más cercano al pop, lo que hizo menguar su popularidad. Desde los años 90, tanto el trío como Bonnie continuaron con su actividad musical aunque con apariciones públicas más esporádicas.

