Murió la madre de Sofía Zámolo

Sofía Zámolo despidió a su mamá con un conmovedor mensaje en las redes sociales.

Tras una ardua lucha contra el cáncer, murió este miércoles María Cristina Guerrero, madre de Sofía Zámolo, quien la despidió con un conmovedor mensaje que hizo público en las redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, Zámolo compartió en las últimas horas varias imágenes de su mamá y expresó los sentimientos que la atraviesan, tras la pérdida. “Mi reina, fuiste la madre con que toda hija sueña. ¡Bendecidos de ser tus hijos! Te amo, te amo, te amo. Estás en cada parte de mi vida, de mi alma, de mi día a día”, escribió primero en una de las publicaciones.

Y continuó: “No sé cómo voy a hacer sin vos de acá en adelante. El cielo te recibe con los brazos más que abiertos: madraza, guerrera, leona, luchadora y resiliente desde tan chiquita. Nos enseñaste los valores y a amar y a respetar por sobre todas las cosas”.

Junto a una imagen en la que se ve a la modelo y a Guerrero sonrientes, Zámolo concluyó: “Danos fuerza para seguir ahora, mamá. Te amo. Volá en paz bien alto, que acá dejaste una huella única”.

A lo largo de la medianoche, la conductora también expresó en otra de sus historias su agradecimiento por el legado recibido de su madre. “El cielo está de fiesta con vos y papá. Gracias por tanto, guerrera. Gracias, gracias, gracias”, expresó.

Bajo el título “No me he ido”, la modelo también dedicó a María Cristina un poema. “Cerca, bien cerca. Estoy, en algún lugar estoy. No puedes tocarme, así como no se puede tocar el amor, pero sí puedes sentirlo. No estoy entre la tierra. Estoy en la sonrisa de tu recuerdo. Estoy en el silencio de tu suspiro… No se puede separar lo que se ata en el corazón. No se puede matar un sentimiento. Solo muere quien es olvidado”, reza el texto. Cristina Guerrero padecía cáncer de hígado y páncreas.

Comentarios

comentarios