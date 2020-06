Murió Linda Cristal, la actriz argentina que triunfó en Hollywood

Otros títulos de Linda Cristal son la comedia The Perfect Furlough, en la que encarnó a Sandra Roca, the “Argentinian bombshell”. En Italia filmó tres películas, dos sobre el Antiguo Egipto, en sintonía con el furor de la época por Cleopatra.

El debut llegó en en 1956, con solo 21 años, en el film Comanche, un western dirigido por George Sherman y protagonizado por Dana Andrews. Después participó en otros títulos del mismo género, entre los que se destaca The Alamo (1960) con John Wayne y They Rode Together (1961) con James Stewart.

Linda Cristal, famosa por interpretar a Victoria Cannon en el western de televisión de los 60, El gran Chaparral, murió a los 89 años mientras dormía en su casa de Beverly Hills, según confirmó su hijo, Jordan Wexler, al diario The New York Times.

