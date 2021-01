Murió Nathalie Delon

“ Estoy muy triste. Me hace muy mal cuando se van los que he amado “, manifestó Alain Delon al ser consultado por el mismo medio sobre la triste noticia. “Nathalie fue mi primera mujer y la única señora Delon“, sentenció.

El fantasma de Romy Schneider planeaba sobre su relación. “Alain no me hablaba de ella, pero yo veía algunas veces una sombra de tristeza invadir su mirada“, afirmó mucho tiempo después.

El actor acabó dejando a Schneider por carta -junto a un ramo de flores que le envió- para irse con Nathalie. “Me he ido a México con Nathalie. Mil cosas. Alain“. Tiempo después, en la biografía Alain Delon: Una carrera, un mito, de Baptiste Vignol, Schneider recibió una explicación epistolar de su exnovio, en la que le comunicaba que iba a ser padre y que se casaría con Nathalie. “La razón me obliga a decirte adiós. Hemos vivido nuestro matrimonio antes de casarnos. Nuestro trabajo nos arrebató toda esperanza de sobrevivir (…), te devuelvo tu libertad dejándote mi corazón“.

