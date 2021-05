Murió Nathan Jung, actor de Star Trek y Brigada A

Nathan Jung, mejor conocido por su rol como Gengis Kan en la serie original de Star Trek (Viaje a las estrellas), falleció el sábado pasado a los 74 años, según informó Deadline. Hasta el momento, su amigo y abogado, Timohty Tau, no reveló ni la causa ni el lugar de su muerte.

La carrera actoral de Jung comenzó con dicho papel en un episodio titulado “La cortina salvaje”, que salió al aire en 1969 y formó parte de la tercera temporada de la saga intergaláctica protagonizada por William Shatner. A partir de esa aparición, se estableció como actor de reparto en algunas de las producciones televisivas más populares de Estados Unidos en los años ‘70 y ‘80, incluidas Brigada A, Falcon Crest, Starsky y Hutch, Nam, primer pelotón, M*A*S*H*, Hospital General y Kung Fu. En la década siguiente, figuró intermitentemente en Lois y Clark: Las nuevas aventuras de Superman, Martial Law y La ley de Burke.

El norteamericano de ascendencia asiática forma parte de una acotada lista de profesionales que compartieron set tanto con Bruce Lee como con su hijo Brandon. Junto al hongkonés, participó en un episodio de Here Comes The Brides estrenado en 1969. En tanto, interpretó, respectivamente, al manager del Bonsai Club y a un pistolero en las películas Masacre en el barrio japonés (1991) y Rapid Fire (1992), las primeras producciones importantes de quien se consagraría luego con el rol protagónico de El cuervo (1994).

Jung también tuvo roles secundarios -por lo general, como matón- en diversos films relacionados a las artes marciales y la mafia japonesa, tales como Rescate en el Barrio Chino (1986), Un ninja en Beverly Hills (1997), American Yakuza (1993) y Lluvia negra (1989), la remake de la producción japonesa del mismo nombre dirigido por Ridley Scott y protagonizado por Michael Douglas. Asimismo, actuó como la mano derecha del personaje de Leslie Nielsen en la comedia Surf Ninjas (1993).

En su último rol, Jung se desempeñó como el narrador de Nathan Jung v. Bruce Lee, un documental producido por su amigo Tau que recuenta su encuentro con el maestro de artes marciales en el set de Here comes the brides. Lo sobrevive su sobrino Keith Jung.

Fuente: La Nación

