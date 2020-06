Murió Pau Donés, el cantante de “Jarabe de Palo”

En su último trabajo, “ Tragas o escupes “, el cantante le dedicó una canción a Sara, a quien también llevaba grabada en su piel. La letra de la canción es un precioso mensaje del artista hacia muchas personas, pero en especial hacia su hija. La letra de “Eso que tú me das” indica: “ Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti viví remando contra la marea. Por todo lo que recibí ahora, sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía . Eres lo mejor que me ha dado la vida”.

