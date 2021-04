Murió Paul Ritter, actor de “Chernobyl”

El actor británico de teatro y televisión Paul Ritter, más conocido por la larga serie de comedia de Friday Night Dinner, ha muerto de un tumor cerebral a los 54 años de edad.

Según informó su agente, Paul Ritter falleció en su casa, acompañado por su esposa y el resto de su familia, tras varios meses de enfermedad. “Con gran tristeza, podemos confirmar que Paul Ritter falleció el lunes por la noche. Murió pacíficamente en casa con su esposa Polly y sus hijos Frank y Noah a su lado. Tenía 54 años y sufría de un tumor cerebral“, anunció.

“Paul era un actor excepcionalmente talentoso que interpretaba una enorme variedad de papeles en el escenario y la pantalla con una habilidad extraordinaria. Era tremendamente inteligente, amable y muy divertido. Lo echaremos mucho de menos“, añadió el representante del actor.

La extensa carrera de Paul Ritter

La prolífica producción de Ritter en la televisión incluyó papeles clave en el éxito de HBO de 2019 Chernobyl, el drama de ITV Vera donde interpretó el papel de Anatoly Dyatlov, el ingeniero jefe de la central nuclear; y No Offence de Paul Abbott. Entre sus créditos en el cine se encuentran la película de James Bond Quantum of Solace, Harry Potter And The Half Blood Prince, encarnando el papel de Eldred Worple, y las series Belgravia y Cold Feet. Se le podrá ver en el próximo drama bélico de John Madden Operation Mincemeat, protagonizado por Colin Firth.

El actor fue más conocido por interpretar al excéntrico Martin Goodman, normalmente sin camisa, que presentaba a sus “bambinos” en su Friday Night Dinner en la comedia de Channel 4 del mismo nombre, también protagonizada por Tamsin Greig, Simon Bird y Tom Rosenthal. Ritter también formará parte de la retrospectiva del décimo aniversario de Friday Night Dinner, que se emitirá en Channel 4 a finales de este año.

Ritter fue también un admirado actor de teatro, y fue nominado a un premio Olivier en 2006 por su actuación en Coram Boy y a un premio Tony por su papel protagonista en 2009 en The Norman Conquests. También interpretó a John Major en The Audience, de Stephen Daldry.



ELDRED WORPLE (PAUL RITTER) JUNTO A LUNA LOVEGOOD (EVANNA LYNCH) EN HARRY POTTER AND THE HALF BLOOD PRINCE

El creador de Friday Night Dinner, Robert Popper, tuiteó: “Devastado por esta noticia terriblemente triste. Paul era un ser humano encantador y maravilloso. Amable, divertido, súper cariñoso y el mejor actor con el que he trabajado“. (Exitoina)

