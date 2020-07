Murió Peter Green, guitarrista fundador de Fleetwood Mac

Durante una gira por California, Green se familiarizó con Augustus Owsley Stanley III, un conocido proveedor de LSD poderoso para The Grateful Dead y Ken Kesey, el antihéroe del libro de Tom Wolfe The Electric Kool-Aid Acid Test.

Abandonó la banda en 1971. Aun así, Mick Fleetwood dijo en una entrevista con The Associated Press en 2017 que Green merecía la mayor parte del crédito por el éxito del grupo. Fleetwood describió a Green como un destacado en una era de grandes guitarristas.

Para algunos, Green fue el mejor de los guitarristas británicos de blues de la década de 1960. B.B. King dijo una vez que Green “tiene el tono más dulce que he escuchado. Ha sido el único que me ha provocado un sudor frío”.

Peter Green, el célebre guitarrista de blues que dirigió la primera encarnación de Fleetwood Mac en una carrera acortada por drogas psicodélicas y enfermedades mentales, murió a los 73 años. Green dejó huella como compositor de Black Magic Woman’, que fue un éxito posterior con Carlos Santana. También compuso Albatross y canciones como Oh Well.

