Murió Robert Trump, el hermano menor del presidente de los E.E.U.U, Donald Trump

El presidente no hizo mención la salud de su hermano, pero en privado estaba deprimido y luchando por comprender la inminente pérdida, según contaron al diario estadounidense The New York Times, los amigos que hablaron con él.

Robert S. Trump, el hermano menor del presidente Donald Trump, murió este sábado por la noche en el New York-Presbyterian Hospital en Manhattan, a los 72 años. La Casa Blanca no proporcionó la causa de su muerte. “No era solo mi hermano, era mi mejor amigo”, dijo el presidente en un comunicado por la noche. “Lo extrañaremos mucho, pero nos volveremos a encontrar”.

