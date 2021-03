Murió Yaphet Kotto el primer villano negro de James Bond

Un año después se sumó al elenco de Carrera contra la muerte, donde compartió trabajo con figuras de la talla de Arnold Schwarzenegger, Mick Fleetwood y Dweezil Zappa, hijo de Frank Zappa; también en 1988 trabajó en Fuga a la medianoche, film protagonizado por Robert de Niro, entre muchas otras películas. Además tuvo un camino firme en el mundo de las series, entre ellas: Bonanza, Brigada A, Mannix y Homicide: Life on The Street. (La Nación)

