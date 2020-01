Nacha Guevara criticó a Susana por sus dichos sobre la pobreza

La artista fue muy dura a la hora de referirse a las polémicas declaraciones de la diva de los teléfonos.

Susana ya salió a pedir disculpas y a aclarar sus dichos, pero una vez que un escándalo comienza es muy difícil de frenarlo. Luego de sus controvertidas declaraciones sobre la pobreza, la diva de los teléfonos viene recibiendo críticas desde todos los frentes.

Nacha Guevara, quien tiene una excelente relación con Susana, no se guardó sus comentarios. En diálogo con radio Mitre, la artista fue tajante a la hora de referirse a los dichos de la diva.

“Fue muy inapropiado lo que dijo Susana Giménez sobre la pobreza. No podés decir eso. Ella no nació en una cuna de oro. No podés decir que si tienen hambre vayan a laburar al campo. No ayuda en nada a lo que estamos hablando”, declaró Nacha.

“Espero que nos demos cuenta que hay que acompañar. Se juega el futuro aquí. Espero que tengamos conciencia sociedad. Las cifras de la pobreza son desgarradoras”, agregó.

Por otro lado, Nacha también habló sobre el nuevo gobierno: “Creo que Alberto Fernández es una persona muy bien intencionada, con mucho carácter, muy preparado y con mucha experiencia. Estoy esperanzada que pueda, pero depende de que nosotros nos transformemos. Los gobiernos son el estado de conciencia de los pueblos. El cambio se le tiene que pedir a las clases que han tenido acceso a la educación, a la comida, a viajar, a educarse en los mejores colegios. No se lo podemos pedir a quién no sabe qué va a comer esta noche”. (Revista Pronto)

Comentarios

comentarios