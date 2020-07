Nacha Guevara destruyó a Esmeralda Mitre en el “Cantando 2020”

Era de esperarse que el Cantando 2020 iba a traer mucha tela para cortar. Es inevitable que en el reality salgan trapitos al sol, así como tampoco el brote de los escándalos rápidos. Esto último sucedió entre Esmeralda Mitre y Nacha Guevara, luego de la jurado le diera una devolución muy dura por su debut en el certamen.

Todo comenzó cuando el ciclo que es conducido por Laurita Fernández y Ángel de Brito se tiñó de un clima tenso, luego de que la actriz se desenvuelva en la pista junto a su partenaire, Nell Valenti, con el hit de los ’80, True Colors de Cyndi Lauper. El mismo era muy complejo de interpretar vocalmente y aunque contó con un buen apoyo de su compañero, a Nacha no lograron convencerla.

“Nell, te quiero decir algo: a pesar de que estás completamente desaparecido por la puesta y por la personalidad de Esmeralda, tenés una voz preciosa. Fraseas muy bien. Y es un placer escucharte“, comenzó la jurado en su devolución que parecía ir a buen puerto, hasta que Esmeralda se sumó a su mensaje diciendo que “era un genio” y cuando quiso sumar una palabra más, Guevara le cortó los hilos rápidamente. “No, estoy hablando yo“, le respondió muy firme.

Fue entonces que sumó: “Para hacerlo breve, así te dejamos hablar porque es lo que te gusta. Mirá, vamos a hacerla short: era una bolsa de gatos esto. Lo único que salvo es a Nell“, y les arrojó como resultado de la performance un dos que la deja en una posición muy compleja de remontar frente a sus compañeros. Tras escuchar sus palabras y notificarse del bajo puntaje, la cara de Mitre se desfiguró por completo dado que lo recibió como un trago amargo y fue en ese momento que comenzó la ardua discusión.

“Perdón, ¿vos conocés la técnica de speech level singing, la continuación de la voz hablada?“, la intimó Mitre y Nacha salió rápida a responderle: “Yes, of course, my dear. I know everything about singing. Shut up (sí, porsupuesto querida. Yo se todo acerca de la voz, callate)“. Este última palabra no le cayó nada bien a Esmeralda dado que lo tomó como una “censura” por lo que le contestó en inglés que tuviera cuidado, que no la iba a hacer callar y continuó en castellano: “Porque te respete y seas una gran artista, a mí no me vas a faltar el respeto”.

Lejos de esconder la mano o mermar el escándalo, Nacha continuó respondiéndole irónica: “Estoy temblando, por favor que venga que venga el médico porque no saben cómo me asusté“. “Yo estoy temblando también, no sabés cómo” , se la continuó Mitre y elevó la pelea invitándola a pasar a cantar su tema, aunque como era de esperarse, Nacha no aceptó colocarse más sobre el ring y dejó los guantes para que el programa continuara desarrollándose.

Fue así que Esmeralda se llevó 13 puntos, el puntaje más bajo del certamen hasta el momento, teniendo en cuenta además el 4 de Karina y el 7 de Pepito y el voto secreto de Moria que aún no se conoce, aunque le deslizó una pista, diciéndole que le había gustado el show que montó.

Cabe recordar que, apenas ingresó al piso en el que se desenvuelve el reality por el que apostó LaFlia para este 2020 lleno de cambios, comenzó a quejarse de que tenía una parte descocida de su traje, debatió con Moria sobre las diferencias de inglés británico y americano y se tiró flores con Karina y Cibrian. Con quien hizo cortocircuito fue con Nacha y así quedó plasmado en la pista.

