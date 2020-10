Nacha Guevara enfrentó a Lola Latorre y a su compañero

Nacha Guevara finalmente se enfrentó cara a cara con Lola Latorre y Lucas Spadafora después de la desafortunada broma de la participante y la burla del instagramer sobre los temblores de la artista que se viralizó en las redes sociales.

Lola bromeó durante La Previa del Cantando (Magazine) al decir que Lucas “temblaba a lo Nacha”. Esto hizo que el tema fuera tendencia, situación que llevó a Nacha a hablar de su salud, asegurar que sus temblores son “voluntarios”, y remarcó que todo lo que había estado diciendo, las burlas y comentarios, habían lastimado no sólo a ella sino que a su familia y amigos.

Si bien la jurado del Cantando 2020 remarcó que creía que el comentario de la hija de Yanina Latorre había sido “desafortunado, pero involuntario”, sacándole peso a la situación, el mismo día del descargo de Guevara comenzaron a viralizarse una serie de videos que fueron grabados de los vivos de Instagram que realizaron Yanina, Lucas y Lola donde se reían y burlaban los temblores de Nacha.

Estas imágenes fueron grabadas antes de que Nacha contara que sus temblores son voluntarios, conscientes, y recibieron el repudio inmediato de miles de internautas.

“Quiero borrar justificaciones para llegar a una cosa que sea buena para todos. La primera es que fue involuntario, involuntario es una vez, cuando son dos ya no es involuntario. Después he escuchado hasta el cansancio que lloran, que están tristes, que no pueden vivir más. ¿Ustedes pensaron en algún momento cómo la pasé yo? Ustedes pensaron en algún momento en cómo se vieron burlados todos los que tienen una enfermedad que se llama Parkinson. No es una marca de zapatillas, es una enfermedad. Nombremosla. Merece todo el respeto”, sostuvo Nacha al respecto. “Como decía Gardel, no me lloren, crezcan“, continuó.

“Parecía que las víctimas de esto eran ustedes. La otra excusa, son chiquitos. No son chiquitos. Son jóvenes ciudadanos de 20 años. Que pueden elegir presidente, tomar todo tipo de elecciones. Así que última excusa afuera“, agregó Nacha, tirando por el suelo todas las justificaciones que tanto Lucas como Lola manifestaron a través de sus redes sociales.

Después, Nacha agregó: “Como a mi me gusta enfocarme más en la solución que en el problema, y como cuando uno hace daño, porque ustedes hicieron daño, tienen que repararlo, no con lágrimas, no con perdones para no perder seguidores en las redes. Tienen que repararlo con acciones. Yo les propongo, si quieren pensarlo, qué acción sugeriría para repararlo. A mí se me ocurrió una: que ustedes se encuentren con gente que padezca la enfermedad, que los conozcan, que sientan lo que es. Porque ustedes necesitan un baño de realidad. Hay gente afuera que existe. Creo que sería bueno, reparador para todos. Eso a mí me dejaría satisfecha, no tengo nada más que decir, ni que contestar“, cerró Guevara mirándolos.

Lola Latorre, tras las palabras de la jurado dijo: “Por más de que Nacha no vaya a contestar, la quiero mirar a los ojos y decirle disculpas, perdón“. Rápidamente, Nacha Guevara la frenó y disparó: “Perdón con acciones, con palabras no. No quiero palabras, quiero que reparen, se repara con acciones, no con palabras. Palabras ya se han dicho muchas“.

A pesar del pedido claro y conciso de Nacha, Lucas Spadafora tomó la palabra y expresó: “Te pido perdón públicamente si te sentiste ofendida o dolida, quiero que sepas que lo entiendo. También a cualquiera que se haya sentido ofendido. Desde nuestro lugar jamás hablamos de una enfermedad ni estuvo la intención de herir, aunque lo hizo. Estamos acá pidiendo perdón porque otra cosa no podemos hacer, salvo aprender“, arrancó el instagramer.

Lejos de aceptar, entender y aprender, Lucas decidió culpar a los usuarios de las redes y los medios de la situación: “Los videos se descontextualizaron mucho. Quienes lo levantaron… o sea, hubo toda una movida. La gente le agregó mucho ‘biribiri’. Fue un mal chiste, salió mal“, dijo Spadafora.

“Desde lo profundo de mi corazón y mirándote a los ojos, jamás me referí a una enfermedad. No me pongo en víctima, me banco lo que hice y siento que dar la cara y pedir perdón es de valientes. La burla estuvo y todo, pero jamás fue hacia una enfermedad. No hubo maldad”, expuso Lucas. “Con maldad o sin maldad el daño está hecho y hay que repararlo“, sentenció Guevara.

Lola no fue mucho más allá: “Cuando vi el video dije:’qué boluda fui’, y te escribí. Me mandé una cagada tremenda. Soy una persona que me considero muy respetuosa“. En ese momento, Nacha volvió a interrumpirla para decirle: “Lo hiciste dos veces mami, entonces no fue tan inocente. En otro video, cuando lo hizo otra persona, te reíste y te pareció el chiste del siglo“. “Quiero pedir disculpas porque tengo una abuela que tiene 81 años que estuvo enferma, y sé lo que es haberla acompañado. Queremos hacer todo para poder arreglar esta situación“.

Moria Casán intentó involucrar a Yanina Latorre, quien se burló más de una vez de Nacha, pero la jurado la cortó en seco: “No quiero entrar en eso Moria, porque mi conversación es con ellos dos. Los demás se harán cargo de lo que les toca“, cerró. (Exitoina)

