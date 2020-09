Nacha Guevara reflexionó sobre su futuro, tras el escándalo con Lola Latorre

“Hoy veía lo de Nacha, yo no sé si Nacha tiene ganas o no. Pero alguien lo cuenta al aire porque ese chiste indudablemente está instalado en los pasillos. Es un chiste que se lo hace todo el mundo, cagándose de la risa atrás de ella. La tele no tiene humanidad, ¿sabés cuándo recupera la humanidad la tele? Cuando se enojan, que te sale lo que sos, o cuando hacés algunos chistes, que también te sale lo que sos“, agregó.

Obviamente, estas palabras no cayeron del todo bien ya que la hija de Yanina se burló de un problema de salud de la artista de casi ochenta años. Una de las voces más críticas fue la de Jorge Rial, quien disparó filoso: “Hoy vi en las redes algo que pasa con Nacha Guevara. Una de las participantes, Lola Latorre, hizo un chiste con…todos estamos viendo al aire a Nacha con algún problema. Seguramente Lola Latorre, que fue quien lo dijo, lo dijo naturalmente porque debe ser algo que se escucha en los pasillos. Entonces, la pregunta que me hago es ¿hasta donde naturalizamos ciertas cosas?”

