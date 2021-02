Nacho Fernández se despidió de River: “Fue un sueño cumplido”

Nacho Fernández ya es ex jugador de River. Esta mañana, el mediocampista, que continuará su carrera en el Atlético Mineiro de Brasil, pasó por el predio del “Millonario” en Ezeiza a despedirse de sus compañeros y a la salida, en diálogo con los medios, se mostró conmovido por su partida de “La Banda”.

“Fueron cinco años donde vivimos momentos muy lindos y hoy me toca despedirme de todos. Sensaciones encontradas porque es una paso en mi carrera que estaba buscando, pero dejo un club, amigos y mucho cariño que cuesta mucho“, expresó Fernández.

Y añadió:”Es difícil irse de River y siempre que aparecía alguna oferta la decisión costaba mucho y nunca terminaba de cerrar. Hoy, con 31 años, era el momento. Por eso creo que se dio todo así, pero lógicamente es un dolor muy grande“.

Asimismo, Nacho, quien llegó al “Millonario” en enero de 2016, contó que nunca se le pasó por la cabeza poder vivir tantos momentos con el equipo de Núñez: “No me imaginaba que iba a pasar todo lo que pasó en este club. Siempre es muy difícil jugar acá en River y hacerlo durante cinco años no me lo esperaba. Fue un sueño cumplido”, aseguró.

En la misma línea, agregó: “Fueron muchos años donde vivimos cosas muy fuerte, entonces la despedida es con un sentimiento muy grande”.

Al momento de elegir el mejor de todos los años en los que estuvo en River, el mediocampista no dudó. Sin embargo, dejó en claro que para él hubo otra temporada en la que el equipo mostró un nivel futbolístico más alto: “El 2018 creo que fue el mejor año. Le ganamos dos finales a Boca. Me quedo con ese año. En cuanto a lo futbolístico, me gustó un poquito más el 2019”, opinó Fernández, pieza clave del equipo que derrotó al “Xeneize” en la final de la Copa Libertadores.

Comentarios

comentarios