Nacho Viale fue a vacunarse a Miami

Continúan los casos de famosos argentinos que viajan a Miami no solo para hacer turismo, sino para aprovechar y vacunarse contra el coronavirus. Tal es el caso de Nacho Viale.

En imágenes que pudieron verse en Minuto a minuto por C5N, se vio al productor televisivo haciendo la fila para recibir la vacuna junto a su novia Lucía Pedraza. Al nieto de Mirtha Legrand se lo pudo ver incómodo cuando notó que lo estaban filmando.

Recordemos que Mirtha Legrand dio un fuerte aviso sobre su posible regreso a la televisión: “No estaré en la televisión hasta que me den la segunda dosis de la vacuna. Ahora parece que no nos van a dar la segunda dosis… ¡Qué mala información! Me tocaría en abril, pero por ahora no sabemos nada“.

