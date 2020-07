Nació con 552 gramos, venció al coronavirus y se reencontró con su familia

Lissy, la joven madre de 27 años que dio a luz al bebé prematuro, explicó cómo vivió los momentos más desesperantes tras recibir la triste noticia de su pequeño hijo: “llegamos al hospital Rebagliati, transferidos desde Cañete y como siempre lo digo, Dios nos mandó a un lugar donde recibimos ayuda, apoyo de ángeles humanos que han logrado que mi bebé esté con vida. Los pronósticos no eran alentadores pero hoy por hoy llegamos al mes y estamos acá dando duro a la batalla junto con los doctores del Servicio de UCI – Neonatal donde están los bebés prematuros. Para mi bebé son su segunda familia, porque él para ellos es un hijo más. Me da mucha seguridad que lo cuiden. Me voy tranquila y feliz de verlo luego de 30 días y de saber que está en buenas manos”.

