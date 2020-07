Natalia Oreiro recibió otra mala noticia en plena pandemia

“Yo, por ejemplo, me subo a un auto y si el señor que maneja está con un chicle, me pongo auriculares”, reveló la artista que está a la espera que le otorguen la ciudadanía rusa.

“Es como odio al sonido, hay mucha gente que no lo entiende por qué te molesta el chicle. No es psicológico, es neurológico y no tiene cura”, contó. “El chicle para mi es el punto máximo, la lapicera también. Hay un grupo en Argentina que tiene esta patología”, siguió.

En estos tiempos de incertidumbre, la uruguaya intenta mantenerse calma y positiva. “Estoy viviéndola con mucha paciencia, portándome bien y conteniendo a mi familia”, dijo en diálogo con Vivo Por vos. “Con alegría dentro de lo que se puede y manteniendo bien arriba la energía. No dejando entrar al miedo, informándome, pero no sobreinformándome”, siguió.

