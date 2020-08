Nazarena Vélez está angustiada por su hijo

Desde el inicio del aislamiento social obligatorio, las preocupaciones se volvieron moneda corriente. En cada familia se viven cuestiones diferentes y el foco está puesto, por un lado, en los riesgos a los que se someten quienes están expuestos. Por otro, en los cuidados y métodos de higiene llevados adelante para no contagiarse del virus. Por estos caminos parece estar transitando Nazarena Vélez, angustiada por las determinaciones que suele tomar el Chyno, el hijo que tuvo con el cantante Daniel Agostini.

En una entrevista con Polino autentico, el programa que conduce Marcelo Polino por Mitre, se refirió a cómo está transitando la cuarentena y a cómo es la relación con su familia en este contexto en el que muchas veces el conflicto se hace presente. “Salgo lo justo y necesario, tengo mucho miedo. En el caso de Thiago, que tiene 10 años, no dejo que salga solo a la calle. Soy así como mamá. Estoy muy tranquila de que mis hijos no tengan calle. En ese sentido, estoy más acostumbra a la forma de ser de Barbie”, resaltó, como para ir entrando en tema.

Acto seguido, se refirió a su tercer hijo, al joven que la tiene atenta y alerta. La relación con él, desde hace un tiempo, es tirante. suele pasar por todos los estados. Puntos de vista disimiles con un joven adolescente que la llevan a la confrontación. Sin ir más lejos, hace un año y medio, el joven se fue a vivir solo. En busca de su espacio, no lo pensó dos veces y se alquiló un departamento para no tener que dar explicaciones. En aquel entonces, sostuvo que había dado ese paso porque su mamá necesitaba estar sola.

“El Chyno me preocupa mucho. Lo único que me preocupa en esta cuarentena es el Chyno. Decidió vivir solo, tiene 20 años”, comenzó con un dejo de preocupación en su voz, y prosiguió: “Hace cualquiera, se manda como quiere. Realmente me tiene muy preocupada”, finalizó el tema.

Ante lo que se reflejó, la actriz habló sobre el tema: “No estamos peleados, nada de eso. mi preocupación es porque lo conozco, sé como es. a Barbie y a Titi los tengo acá, los cuido yo, se cuidan entre ellos, veo lo que hacen. Lo que me pasa con el Chyno es eso; que al no tenerlo cerca, me preocupa”

En el plano laboral, resaltó que se vienen nuevos desafíos a corto plazo. El impacto en gran parte de la colonia artística, también la perjudico. Ella también vio cómo se frenó su actividad en pleno auge. Luego de un exitoso verano, no pudo salir de gira por la pandemia. Ante el receso, debió recurrir a las reservas. A la diferencia que había hecho en los meses de temporada. “Los pocos ahorros que tengo se van terminando”.

“Nos tenemos que reinventar, la gente tiene que saber que puede ver teatro desde la casa. Más allá de lo que estamos viviendo ahora, no veo posible que haya temporada, ni siquiera se va a poder monetariamente”, sostuvo al hacer referencia a su canal de YouTube. La red social tiene 75 mil suscriptores y allí entretiene compartiendo material referido a su trabajo.

Por otra parte, la actriz y productora está en pleno desarrollo de su nuevo producto. Se trata de una obra que lanzará por streaming y que abarcará una de las problemáticas que por estos días dividen aguas; se trata del lenguaje inclusivo. Justamente, días atrás, el actor Pablo Echarri y el cantante El Dipy tuvieron una discusión acalorada vía Twitter por este tema.

“La obra que estoy preparando se llama Hermanes y la van a protagonizar Barbie Vélez, Paula Morales, Rodrigo Noya y Santiago Camaño. Estoy en conversaciones con un director de cine para grabar el streaming, porque en realidad, estoy busco algo más cinematográfico. La idea era estrenarla en octubre, pero no vamos a llegar. Tal vez se demore un poquito más Es una obra muy interesante desde todos los ángulos. una comedia dramática. ¿Quién no tuvo diferencias con un hermano? Habla de eso, de la relación de dos hermanos que son totalmente diferentes”. (Infobae)

