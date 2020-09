Negri sobre la modalidad de las sesiones: “Ojalá podamos tener hoy un entendimiento”

El presidente del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, se mostró dispuesto a llegar a un acuerdo con el oficialismo para que “el Congreso funcione” y dijo que la oposición quiere “que el principio de la presencialidad no se pierda y que la virtualidad sea la excepción”.

“Ojalá podamos tener un entendimiento. En las crisis, los Congresos no se cierran sino que funcionan más. Lo que queremos es que el principio de la presencialidad no se pierda y que la virtualidad sea la excepción; si no, hasta que no venga la vacuna, vamos a estar así en la Argentina”, afirmó Negri.

Así lo señaló en declaraciones formuladas a Radio Mitre, en relación al encuentro de la Comisión de Labor Parlamentaria convocada para hoy a las 19 por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, para buscar un acuerdo en torno a la modalidad de las sesiones para los próximos dos meses.

En este sentido, Negri dijo que JXC no tiene “ánimo de guerra con nadie, pero el Gobierno tiene que tener la misma predisposición y ordenar sus responsabilidades y sus prioridades” pues -indicó- “es el que conduce el país”.

“Lamentamos que ante los problemas del país, tengamos que estar debatiendo cómo sesionar porque el oficialismo no respetó más el consenso. Yo no quiero dos Congresos, ni lo que hizo la oposición en Venezuela. Queremos colaborar, pero para bailar el tango hacen falta dos”, sostuvo el diputado radical.

Según Negri, “el nivel de tensión política no la ponemos nosotros”, en referencia a la principal fuerza de la oposición.

“Hay muchos extremos nuestros que nos critican porque dicen que somos blandos, que somos dialoguistas. Yo no rompo el diálogo pero creo que hay que buscar que funcionen las instituciones”, planteó.

“Desde JxC tenemos predisposición, estamos para colaborar, pero no se puede usar la excepción para disimular cualquier cosa. ¿Se cae el país si no se trata la reforma judicial?”, se preguntó el diputado radical.

Tras recordar que en la sesión del martes pasado Juntos por el Cambio tuvo 94 diputados en Buenos Aires, Negri precisó que “la distancia social en el recinto la fijó la Cámara de Diputados” y destacó que el Frente de Todos “inició la sesión por vía remota, con 132 personas, mientras nosotros estando presentes no nos computaban”.

“Tuvimos que presentar un amparo ante estos hechos kafkianos”, dijo Negri sobre la presentación realizada ayer por el interbloque Juntos por el Cambio ante la Justicia para impugnar el procedimiento por el cual el martes pasado se renovó el protocolo de sesiones telemáticas de la Cámara de Diputados, con el apoyo del oficialismo y otras fuerzas de la oposición.

“Nos han convocado. Esperamos que nos digan qué es lo que piensan. Nadie ha tomado contacto con nosotros antes de la reunión. Creo que es bueno procurar llegar a las reuniones para salir bien. No hemos recibido ninguna idea. Nadie ha respondido a nuestras ideas, que son muchas”, afirmó Negri.

En ese sentido, sostuvo que “la presencialidad es la normalidad y la virtualidad tiene que ser la excepción”, y señaló que, “en el medio, está la persecución al procurador (general Eduardo) Casal y el traslado de jueces”.

