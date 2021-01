Netflix estrena un documental de Martín Scorsese

En la sinopsis de la película se anuncia: “Fran Lebowitz sabe lo que le gusta… y lo que no le gusta. Y ella no esperará de una invitación para decirte. Por décadas, la crítica y ensayista ha expresado sus opiniones, a veces malhumoradas, pero siempre devastadoras“. Y agrega; “Como una buena neoyorkina, Lebowitz ha hecho de la charla directa una forma de arte, recopilando sus observaciones sin sentido sobre la ciudad y volviéndolo un comentario certero, uno del que no se escapa nadie“.

