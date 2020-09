Netflix lanza sección 100% gratis para ver series y películas de manera legal

En los últimos meses, y a partir de la pandemia por Covid-19, millones de personas de todo el planeta han estado pasando mucho más tiempo en sus hogares para evitar el contagio de la enfermedad. ¿Una de las actividades más elegidas para realizar en casa? Ver una serie o película, a través de una plataforma. Y no sólo Netflix ha tomado nota de esto sino también sus competidores: Amazon Prime Video y Disney Plus (Disney +).

