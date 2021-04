Nicolás Trotta: “La virtualidad no existe porque somos un país desigual”

“El presidente fue claro y lo he charlado en varias posibilidades. Si no bajábamos la circulación, la situación sería peor”, opinó el funcionario. En ese sentido, dijo que “las escuelas en sí mismo es un espacio de bajo riego, no de nulo”. Pero indicó que frente a esta situación, “hay que disminuir la circulación”.

“Iniciamos las clases en un momento de mucha complejidad. Se logró sostener nuestra voluntad de sostener la presencialidad en todo el territorio. Hay sectores que la comparten y otros que no, pero queremos lograr que no haya más complejidad”, detalló.

