Nicole Neumann tiene coronavirus

La modelo explicó cómo fue que se contagió el COVID 19 y dio detalles de su reacción al enterarse del resultado de su testeo. “Por suerte no tuve síntomas pero me angustié porque soy hipocondríaca“.

Desde que se decretó la pandemia y el virus no había llegado aún al país, Nicole Neumann comenzó a tomar recaudos para evitar el contagio. Cuando la Argentina entró en cuarentena, fue una de las primeras en acatar las normas y se convirtió en defensora acérrima de todas las medidas de seguridad. Su cuidado rozó la obsesión pero aún así, terminó contagiándose.

“La señora que trabaja en casa y vive con nosotras, amaneció un día sin olfato. Yo me alarmé porque es lo más característico del coronavirus y lle pedí que se quedara en el cuarto hasta que pudiera pedir para que le hicieron el testeo. Al final dio positivo y tanto mis hijas como yo, quedamos aisladas“, explicó en ‘Nosotros a la mañana’.

“Los chicos asintomáticos no tienen que hacer el hisopado pero los adultos sí. Me lo hice y dio positivo: entré en pánico. Soy hipocondríaca de toda la vida… se me vino el alma al piso porque estaba segura que me iba a dar negativo. Soy tan obsesiva con los cuidados de la salud que no lo pensé… me agarró una locura… no quería estar con las nenas por las dudas… pero bueno, hablé con la pediatra y los médicos, me tranquilizaron un poco y listo“, sentenció.

“Por suerte se hizo todo como corresponde, no hubo reuniones ni salidas. Soy la loca de la desinfección pero nos tocó de cerca… hay que cumplir las normas. Ahora tengo diez días de espera y ya no hay que hisopar ni nada, es como que te dan el alta automáticamente. En mi caso, el viernes es mi décimo día y el lunes, si me lo permiten, podría volver a trabajar“.

Nicole contó que cuando se estableció la cuarentena, ella le dio a la señora la posibilidad de volver a su casa. “Me dijo que prefería quedarse con nosotras y no hubo problema“.

