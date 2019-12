Niegan que las jubilaciones de jueces sean privilegiadas aunque reconocen que son muy buenas

La exjueza María Laura Garrigós de Rébori aseguró hoy que si bien los ex magistrados perciben “una muy buena jubilación”, no se trata de “una jubilación privilegiada” porque tiene que ver con los aportes realizados “a lo largo de la vida”.

“Jubilaciones de privilegio son las que se cobran por haber estado corto tiempo en un cargo ejecutivo o legislativo. El Poder Judicial nunca tuvo ese sistema. En el Poder Judicial rige la obligación de 30 años de actividad, más la edad y los aportes correspondientes”, sostuvo la ex referente de la agrupación Justicia Legítima.

No obstante, en declaraciones formuladas esta mañana a la radio La Red, Garrigós de Rébori señaló que, aunque le parecía importante hacer esa diferenciación, tampoco iba a ser “hipócrita” de decir que necesitarían cobrar más porque se trata de “una muy buena jubilación”.

Sin embargo, aclaró que, durante todos los años de trabajo, “los judiciales aportan un punto más de aporte”, con lo cual -indicó-, si resuelven modificar el sistema jubilatorio, “le van a tener que devolver el punto más de aporte que han hecho a lo largo de su vida”.

“No es una jubilación privilegiada; es una muy buena jubilación, un 82 por ciento móvil como los docentes, y los judiciales aportan todo el tiempo que son funcionarios un punto más”, enfatizó la ex camarista, quien, además, remarcó que son “7.000 personas las jubiladas por este régimen, incluidos ex presidentes y ex ministros”, con lo cual restó importancia a la trascendencia de ese colectivo.

En otro orden, en la entrevista que concedió esta mañana y al ser consultada sobre la propuesta del Ejecutivo para que sea el juez Daniel Rafecas quien encabece la Procuración General de la Nación, Garrigós de Rébori sostuvo que ese organismo “no es agua mansa” y que “ahí se trata de poder manejarse políticamente más que jurídicamente”.

“Vamos a ver cómo le va porque la Procuración no es agua mansa, es un organismo bastante complicado, donde, del mismo modo que en el Poder Judicial, transitan diferentes capas genealógicas que se han ido incorporando”, aseveró la exjueza.

