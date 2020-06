“No es momento para tirar nafta al fuego sino para articular con todos”

Ayer, la ex senadora y ex primera dama cuestionó que los movimientos sociales integren áreas del Gobierno de Alberto Fernández y consideró que tienen de “rehenes” a los sectores más vulnerables con el reparto de alimentos y de planes”, al tiempo que advirtió que si Arroyo no se atreve a enfrentar a los líderes de estas organizaciones, debe dar un paso al costado.

You May Also Like