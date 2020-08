“No hay apuro para regresar a clases presenciales”, dijo el ministro de Educación de La Pampa

“No nos vamos a apurar. Tuvimos una experiencia de que veníamos muy bien y se complicó. Sabemos que si se produce el retorno de los chicos y chicas a las aulas no va a ser la misma escuela, porque los recreos serán distintos y los alumnos y alumnas no se podrán abrazar, ni tocar”, precisó el ministro.

You May Also Like