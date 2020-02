NoSoyUnVirus, la campaña mundial en contra de la discriminación por el coronavirus

El brote de coronavirus ya dejó oficialmente 490 fallecidos entre los más de 24.000 infectados alrededor del mundo. El virus, que se originó en la ciudad de Wuhan, en China, se dispersó en al menos 28 países aunque por el momento no fue considerado una pandemia, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A raíz del brote, aumentaron también los casos de racismo y discriminación a la comunidad asiática. Según informaron en las redes sociales, en algunas ciudades han cerrado restaurantes y quienes más sufren son los más chicos.

Por este motivo, se lanzó la campaña “No soy un virus”, en la cual se expresa puntualmente que “la enfermedad no entiende de razas ni nacionalidades” y apuntan a “combatir la desinformación” sobre el contagio.



“Ante los actos de racismo que nos viene encima estamos replicando campañas que se están llevando fuera de España. La enfermedad no entiende de razas ni nacionalidades. #NoSoyUnVirus es la campaña que estamos lanzando para combatir la desinformación sobre el #Coronavirus”, indicó el usuario Antonio Liu Yang, actualmente en España.



En Italia, la intervención llegó a las calles, donde un joven decidió taparse los ojos con una venda negra y la boca ocn un barbijo y simplemente se paró junto a un cartel que expresaba “No soy un virus, soy un humano, erradica el prejuicio”. El mismo estaba escrito en italiano, chino e inglés.



Lo mismo sucede con los hashtags que son utilizados en Twitter en todos los idiomas posibles, como por ejemplo #JeNeSuisPasUnVirus, #IoNonSonoUnVirus y #NoSócUnVirus

El usuario contó que “en Italia, muchos restaurantes chinos han cerrado, los niños están siendo intimidados en la escuela y en las calles. Una campaña callejera de un solo hombre #IoNonSonoUnVirus comenzó en Florencia, terminando en #HugaChinese y conciencia pública”

“Necesitamos vuestro apoyo, no vuestros ataques racistas/We need your support, not your racist attacks / Necessitem el vostre suport, no els vostres atacs racistes”, se lee en otro de los tuits para que se entienda en todos los idiomas.



“Ánimos y apoyo. No usemos el #coronavirus como excusa para el racismo. No criminalicemos y estigmaticemos a las personas que se contagian: no es su culpa. Las personas chinas están tomando precauciones, como cualquier otra”, expresó otra usuaria.

