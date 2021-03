Novedades sobre la junta médica que analiza la muerte de Diego Maradona

Hace un tiempo se había dicho que la cardiopatía de Diego Maradona no habría sido diagnosticada con anterioridad y por ende, los médicos que lo trataron en los últimos días, no habrían tenido forma de saber que la medicación que le daban podrían provocar algún efecto adverso. Pero según Adrián Pallares, esto cambió en las últimas horas.

