Nuevas acusaciones y denuncias de abuso sexual sacuden a Hollywood

Cuando a principios de 2020 Harvey Weinstein fue condenado a 23 años de prisión por los delitos de violación y abuso sexual algunos habrán pensado que por fin se terminaría en Hollywood la cultura de la manipulación y el abuso de los poderosos de esa industria. Claro que la ilusión duró poco. Aunque significativo y emblemático, el juicio del ex productor parece haber sido apenas la punta de un iceberg dañino y persistente que afecta a todo el mundo del entretenimiento.

De hecho, en los últimos días la iniciativa #Metoo volvió a demostrar las razones de su existencia cuando al legendario Bill Cosby, condenado en 2018 a diez años de prisión por el ataque sexual contra Andrea Constand , logró que la Corte Suprema de Justicia de Pensilvania le permita disputar los testimonios de testigos que hablaron de un caso por el que no fue juzgado y también sobre la decisión de un fiscal de no acusar a Cosby tras estudiar las denuncias una década antes del juicio en el que fue condenado. Y eso no es todo. El lunes el productor y representante de artistas David Guillod fue denunciado por secuestro, abuso sexual y violación. Con una fianza fijada en 3 millones de dólares -que su abogado logró reducir a 1 millón-, Guillod permanece encarcelado desde el lunes cuando se entregó a la policía.

La denunciante es la actriz Jessica Barth que ya hace cinco años había acusado al productor de películas como Atómica y la reciente Misión de rescate de Netflix de haberla drogado y luego atacado sexualmente en 2012. Según el abogado Guillod, su cliente es inocente del crimen del que se lo acusa y lleva años intentando que la justicia le dé la razón.

Para completar el cuadro del estado de situación del mundo del espectáculo y la persistencia de los abusos, hace pocos días el comediante y actor Chris D’Elia fue acusado a través de las redes de aprovechar su popularidad para acosar a mujeres menores de edad y lo mismo ocurrió con el actor Ansel Elgort que si bien aceptó que había tenido una relación sexual con la mujer que lo acusó sostuvo que fue un vínculo consentido y pidió disculpas por el modo en que se comportó al romper con ella.

Por otro lado, Justin Bieber utilizó las redes sociales para desmentir la acusación de agresión sexual que hizo una de sus fans. Así, el cantante explicó que no suele responder a los rumores que circulan sobre él, pero que la acusación de abuso pasaba un límite que no podía ignorar. Así, para demostrar que el relato de la supuesta víctima carecía de toda validez el músico compartió recibos y mails que corroboran su defensa. Además, Bieber escribió: “Cada acusación de abuso sexual debe ser tomada muy en serio y por eso mi respuesta era necesaria. Sin embargo, esta historia no es verídica y por eso trabajaré con Twitter y con las autoridades correspondientes para tomar medidas legales”.

