Nuevo anticipo de “Casados con hijos’”, Pepe y Dardo hablan de “la partida” de María Elena

En la nueva grabación de Casados con hijos, Guillermo Francella y Marcelo De Bellis, caracterizados como ‘Pepe’ y ‘Dardo’, mantuvieron un divertido diálogo y dieron una hipótesis de lo que podría justificar la ausencia del personaje de María Elena Fuseneco en la versión teatral de la serie, la cual se pospuso para enero de 2021 por el coronavirus.

Al inicio del video, Pepe escucha el teléfono sonar y expresa: “Ay mi cabeza, cabeza de carancho me llama día y noche”, ya que piensa que se trata de Moni. “¿Qué es este número tan largo? ¿Es del exterior? ¿Quién paga? ¿El que llama del exterior o el que atiende?“, sostiene sorprendido.

Al atender, lo saludan en francés y cuando se da cuenta de que habla con Dardo, se emociona: “Hace cuánto que no hablamos. De las épocas de tus primeras gateadas“.

A esto, Dardo le responde: “Eso ya es del pasado. Pepín, te extrañé tanto, pero acá en la Ciudad Luz.. ¿y vos?“. Fiel a su sentido del humor, Pepe retruca: “Yo acá en mi infierno con lamparita de 25 en casa y con las dos sanguijuelas por ahí y la que los trajo al mundo esta en Mundo Marino sucursal Santa Fe, o sea con su madre“.

Después de ponerse al día, Pepe le dice que lo quiere abrazar y que lo extraña al igual que al fútbol. Aunque su amigo le comenta que ya no le interesa el deporte y que ahora su pasión es el arte: “Extraño horrores empapar mis pupilas en los majestuosos lienzos. Hoy splo me impregno de arte, hasta me cambié de look con unos bigotitos”.

“Vivo, vivimos afuera por las afueras. Pasalo por alto, me ejercito un poco, tomo sol totalmente desnudo. Mis vecinos se suman a la soleada”, enumera Dardo sobre su nuevo estilo de vida.

https://www.instagram.com/p/B_ckRyLj7Zh/?utm_source=ig_embed&ig_mid=571A14B9-9A3A-403A-96FA-78F17B1EEBD6

Cuando escucha esto, Pepe capta de inmediato que estaría separándose de María Elena, ya que le reconoce que “hay problemas en el paraíso” y le adelanta: “Para mitad de enero viajo a la Argentina y lo hablamos en persona“.

Ni lento ni perezoso, Argento va al punto: “¿Viajás solo?“, y se lo ve festejar. Pero cuando Fuseneco quiere explicarle, la comunicación se empieza a cortar.

https://www.instagram.com/tv/CAWTTlHD8eI/?utm_source=ig_embed&ig_mid=571A14B9-9A3A-403A-96FA-78F17B1EEBD6

A finales de mayo, Francella, junto a Florencia Peña y Luisana y Darío Lopilato, fueron los protagonistas de otro divertido sketch, donde lookeados como Pepe, Moni, Paola y Coqui Argento, alegraron a sus fans y terminaron tentados. (TN)

