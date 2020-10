Nuevo mensaje de Patricio Giménez para Romina Pereiro

Después de que Romina Pereiro insinuara que iba a hacerle juicio, el hermano de Susana le hizo una nueva advertencia.

La guerra entre Patricio Giménez y el matrimonio Rial suma un nuevo capítulo. Todo comenzó cuando el periodista trató al cantante de “vago” y él le respondió amenazándolo con contar información sobre Romina Pereiro, su mujer.

“Voy a empezar a trabajar. Lo primero que se me ocurrió es decir ¿a ver a quién se gar… la mujer de Rial? Porque sé que se casó con una nutricionista. Bueno, vamos a empezar a investigar a quién se cog… y a quién no se cog…”, disparó.

Luego de estas fuertes palabras, Rial dio a entender que se quería cruzar con Patricio para “irse a las piñas”. Por su parte, la nutricionista aseguró que iniciaría acciones legales contra el músico.

“No quiero meterme en el quilombo ni contestar, pero me parece importante decir que no me voy a bancar ni violencia hacia la mujer ni amenazas de ningún tipo. Y me voy a ocupar de reclamar, no en los medios, sino donde corresponde”, contó Pereiro en diálogo con Gente.

En el día del cumpleaños de la nutricionista, Giménez grabó un nuevo video en el que decidió subir la apuesta. “A ver, si averiguar con quién te acostaste es violencia, entonces Rial tiene que estar preso con cadena perpetua. Sin ánimos de ofenderte a vos porque me parecés hasta muy mona pero te la agarraste con el tipo equivocado porque Jorge labura de eso“, disparó avivando aún más el fuego.

“Te mando un beso gigante, supongo que no encontraré nada si me pongo a buscar. Se trataba de mostrar lo que hizo él con su vida. Disculpame, pero es para su marido

Finalmente, Patricio fue por todo contra el periodista y arremetió: “¿Viste el video de Marianela Mirra, Romi? ¿Viste a la Niña Loly? Ojo, nunca te separes porque el violento no soy yo. ¿Querés que empiece a publicar todo lo que manda la gente, Jorgito? Me mandan mucha data y puedo hacer copy paste, no me gasto en nada“, agregó. (Pronto)

