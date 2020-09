“Ojalá el 17 de octubre seamos cientos de miles conectados a través de nuevas formas”

El secretario de Relaciones Institucionales del Gabinete y dirigente del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro, dijo hoy que espera que el próximo 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, sean “cientos de miles de personas” las que se puedan “conectar a través de nuevas formas”, a raíz de la pandemia de coronavirus.

“El 17 de octubre es un día histórico para el peronismo y hay que buscar un método a través de las nuevas tecnologías. Hay que buscar un método que no tiene nada que ver con estar en la calle, como se hacía en los años anteriores”, aseveró en con la radio FutuRöck.

Ayer, el consejo directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) decidió de forma unánime conmemorar el Día de la Lealtad Peronista el próximo 17 de octubre con un gran acto en el Salón Felipe Vallese de la central obrera, al que será invitado el presidente Alberto Fernández.

El acto se realizará bajo una modalidad mixta, con algunas participaciones presenciales en la histórica sede de la calle Azopardo 802, en el barrio porteño de San Telmo, y el resto vía zoom, como gobernadores, legisladores, intendentes y trabajadores, según precisaron fuentes gremiales.

“Tiene que ser a través de las nuevas tecnologías, y obviamente tiene que estar el presidente Alberto Fernández. Ojalá seamos cientos de miles de personas que nos podamos conectar con nuevas formas, siempre es difícil pero queremos poder celebrar junto a cada argentino”, dijo Navarro.

El dirigente también se refirió a la situación del país por la pandemia: “Al Gobierno lo veo en una situación muy compleja, en la peor crisis del mundo; está parado en un hecho desconocido, inédito, que no teníamos idea que iba a ocurrir”.

“Esta es una tarea difícil, y yo valoro al Presidente (Alberto Fernández), su solidaridad y compromiso. Siempre hay cosas para corregir, en una sociedad que está golpeada”, agregó el dirigente, y opinó que “la pandemia es una oportunidad histórica de reconstruir sobre el trabajo y la producción, más allá del odio y de la rabia”.

Sobre las manifestaciones de sectores de la oposición, Navarro aseveró que “la Argentina siempre fue una nación politizada y todos los sectores se expresan en la calle”.

“No es malo que salgan a la calle, siempre es bueno que alguien se exprese aunque no comparta lo que se dice”, expresó el funcionario y referente del Movimiento Evita.

De todos modos, indicó: “No me parece que sean manifestaciones importantes; me gustaría que no ocurriera para que cuidaran su salud y no contagiaran a nadie”.

