Olivia Wilde y Harry Styles, el nuevo romance que hizo estallar las redes

Olivia Wilde y Harry Styles fueron vistos tomados de la mano en un casamiento, desatando rumores de romance entre los artistas, que recientemente trabajaron juntos en la película Don’t Worry Darling, que el cantante protagonizó y la actriz dirigió.

Wilde, de 36 años de edad, y Styles, de 26, hicieron público su romance cuando fueron vistos agarrados de la mano en el casamiento del agente del cantante en el rancho San Ysidro en Montecito, California, este fin de semana.

En las fotos, obtenidas por Page Six, el cantante de “Adore you” se agarra a Wilde, quien se separó del padre de sus dos hijos Jason Sudeikis a principios del año pasado, con una mano y lleva un vaso lleno de Whisky en la otra. En otras postales, Styles, que acaba de estrenar el video musical de su canción “Treat People With Kindness”, lleva una bata blanca mientras charla con la novia, Glenne Christiaansen, y el novio, Jeff Azoff.

La ex-actriz de House y Styles puede que se hayan enamorado en el set de su próximo thriller psicológico, Don’t Worry Darling. Es la primera relación que Wilde hace pública desde que ella y los Sudeikis terminaron su compromiso.

EXCLUSIVE PHOTOS: Olivia Wilde and Harry Styles are dating, seen holding hands at a wedding https://t.co/Fg3QOOZtSg pic.twitter.com/bOkMU7bLl2

— Page Six (@PageSix) January 4, 2021