Oscar Mediavilla anunció que se casará con Patricia Sosa

El jurado del Cantando contó que vuelven a renovar sus votos luego de haberse divorciado en 1996.

Oscar Mediavilla y Patricia Sosa volverán a casarse para reafirmar su historia de amor, que los une desde la adolescencia, con algunos cortes en el medio.

Así lo reveló el jurado del Cantando antes de dar una devolución. “Estoy divorciado. Estamos preparando una boda, que la haremos algún día. Yo lloro mucho en las bodas. Cuando nos casamos yo le propuse, no me acuerdo. Nosotros estamos juntos hace cuarenta y pico de años. No hace falta acordarse. Lo importante es que estamos juntos, nos queremos y somos una familia. Estoy muy feliz, casarme o no, salvo que me pase algo, para que le quede a ella, pero ya tenemos todo a nombre de nuestra hija“, comentó.

En 1996, la pareja se divorció, pero el amor seguía en pie. La cantante contó en una entrevista con Jey Mammon que el día que firmaron la separación, Mediavilla le llevó flores.

“Vino con una ramo de flores, unas florcitas blancas. Yo con una cara de cu…. le preguntó para qué son las flores: y él, pobre, me dijo: para agradecerte por los años de felicidad´“, aseguró. Más de 20 años después, volverán a dar el “sí”.

