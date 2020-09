Oscar Mediavilla trató de maleducado a Alex Caniggia

El productor tuvo un llamativo cruce con el hijo del Pájaro en su primera gala en el Cantando, pero destacó su sentido del humor.

Alex Caniggia tuvo finalmente su tan ansiado debut en la pista del Cantando. El joven sorprendió a todos con su trabajo en la pista, ya que si bien no tiene muchas dotes para el canto le puso muchísima energía y creo un momento muy divertido en el programa.

Oscar Mediavilla, sin embargo, no pudo dejar pasar el hecho de que Alex no canta muy bien. “Tenes un buen look pero no te sobra nada. El look estuvo bueno, pero cantando más o menos“, explicó el productor musical cuando le llegó el turno de hacer la devolución.

Minutos más tarde, Mediavilla habló con Los ángeles de la mañana y se explayó en su definición del hijo del Pájaro Caniggia: “Es un personaje, está bien. Un maleducado, pero está bien, está bueno porque es gracioso. Por ahí es más interesante que otros. A veces ser interesante no está mal”.

“Él es de Marbella. No sé qué mierd* hacía en Marbella. Pero yo no tengo un papá jugador de fútbol que gana mucha plata. Mi viejo era electricista, así que nosotros no teníamos mucha mosca. Pero mal no me va, tampoco. Y no soy hijo de nadie, más que de un papá y de una mamá”, agregó Mediavilla. (Pronto)

