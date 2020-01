Osvaldo Bazán generó repudio en las redes al burlarse del video del chancho

El periodista comparó lo que sucedió con el empresario Álvarez Castillo con la lucha contra el hambre y muchos seguidores lo destrozaron.

Este martes un fuerte video que muestra cómo desde un helicóptero lanzan un chancho a una pileta generó indignación en las redes. La piscina en la que cae el animal pertenece a la casa que tiene en José Ignacio el reconocido empresario Federico Álvarez Castillo, dueño de la marca Etiqueta Negra y marido de Lara Bernasconi.

Muchos famosos como Cande Tinelli y Nicole Neumann se sumaron a la ola de repudios, aunque hubo uno que se burló de la situación: Osvaldo Bazán lanzó polémicos comentarios en su cuenta de Twitter, que generaron bronca en sus seguidores.

“¿Así que para llenar las heladeras ya empezaron a tirar chanchos desde los helicópteros? Llueven chanchos. Chicos, si eso no es luchar contra el hambre no sé qué es luchar contra el hambre. Y no tiene azúcar, como le gusta a Narda“, escribió el periodista.

Una usuaria de la red social le contestó con un fuerte mensaje: “No sólo te estás burlando del hambre que ES UN HECHO sino que además estás banalizando el maltrato animal. La delgada línea entre ser un tarado y ser un sorete“.

La respuesta de Bazán no se hizo esperar: “Soy responsable del hambre del mundo y el maltrato animal. Pensaba que el humor servía para denunciar el uso del hambre con fines políticos y el maltrato animal como entretenimiento. Pero la literalidad nos ha aplastado. Y no teníamos una pileta debajo“.

Otros seguidores se mostraron en contra de su postura: “Das pena“, “Tirar cadáveres desde un helicóptero ¡qué divertido! y muy revelador“, “Sos un ser despreciable“.

Llueven chanchos. Chicos, si eso no es luchar contra el hambre no sé qué es luchar contra el hambre. Y no tiene azúcar, como le gusta a Narda. — OB (@osvaldobazan) January 15, 2020

Fuente: Revista Pronto

