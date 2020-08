Otra gigantesca explosión: ahora en un mercado de los Emiratos Árabes Unidos

Un gran incendio se registra en uno de los mercados más importantes de los Emiratos Árabes Unidos, ubicado en la ciudad capital del estado de Ajmán.

El miércoles por la tarde en Ajmán, mañana en la Argentina, comenzó un gran siniestro en un centro comercial que tiene más de 100 metros de extensión. Defensa Civil se encuentra trabajando en el lugar aunque todavía no pudieron controlar el incendio, y lo que más preocupa es que muy cerca del merado hay destilerías de petroleo.

Hasta el momento, se desconocen las causas de cómo comenzó el hecho que está provocando grandes columnas de humo negro. Tampoco trascendió si hay víctimas fatales o heridos, de acuerdo a lo que informan medios locales.

Las impactantes imágenes no tardaron en viralizarse: “A medida que cae la noche, los bomberos están luchando para apagar el incendio del mercado en Ajman, EAU. Aún no se sabe la causa”, cuenta un periodista a través de su cuenta de Twitter.

As night falls, fire crews are struggling to put out the market fire in Ajman, UAE. No word on the cause yet. pic.twitter.com/VlJYnqSpP6

— Ian Miles Cheong (@stillgray) August 5, 2020